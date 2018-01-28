YİNE KAZA YİNE ÖLÜM!

Evli ve bir çocuk babası olan Memur-Sen Genel Sekreteri 39 yaşındaki Ahmet Altındağlı, Çamlıbel yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Onur ULAĞ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Planlama ve İnşaat Dairesi çalışanlarından, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Sekreteri 39 yaşındaki Ahmet Altındağlı dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Altındağlı’yı sevenlerinden koparıp alan feci kaza Çamlıbel yakınlarında meydana geldi.

Elde edilen bilgilere, dün gece saat 23.00 sıralarında Ahmet Altındağlı yönetimindeki NK 645 plakalı araçla Çamlıbel ile Kılıçarslan arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç toprak sete çarparak yan yattı. Araçta sıkışan Ahmet Altındağlı olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu

Kazadan sonra bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan Altındağlı’nın cansız bedenini çıkarmak için uzun bir süre uğraş verdi.

Lefkoşa’da ikamet eden ve Çamblıbel’deki ailesini ziyaretten dönen Altındağlı’nın kaza haberini alan çok sayıda yakını olay yerine akın etti. Altındağlı’nın acı haberini alan yakınlarının feryatları yürek dağladı.

Hayat dolu bir insandı…

Çevresinde sevilen ve yardım severliği ile bilinen Altındağlı, çalışkan bir memur olmasının yanında örnek bir sendikacıydı. Altındağlı’nın erken vedasına inanmak istemeyen yakınları, “Hayat dolu bir insan, örnek bir babaydı” dedi.

Kazanın olduğu yolda ışık ve çizgi yoktu

Öte yandan Ahmet Altındağlı’nın hayatını kaybettiği yolda ışıklandırmanın, yol çizgilerinin ve uyarıcı levhaların eksik olduğu ileri sürüldü.

Kazadan sonra bölgeye gelen vatandaşlar, “Çamlıbel ile Kılıçarslan arasındaki yolda birçok eksik var. Özellikle gece bu yolu kullananlar büyük tehlike altında” dedi.

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