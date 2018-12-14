Yine küstüler!

Kanal D'deki 2. Sayfa'ya konuk olan türkücü Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile Afrin ziyaretine kendisini çağırmadığı için küs olduğunu ve artık asla barışmayacağını söyleyerek sitem etti.

Yıllar önce küs olduğu İbrahim Tatlıses ile rahmetli Osman Yağmurdereli'nin programında gözyaşları içinde barışan Mahmut Tuncer, görüntüleri 2. Sayfa'da yeniden izleyince duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'le yine küs olduğunu söyleyen Mahmut Tuncer, aralarındaki meseleyi şöyle anlattı:

"İbrahim ile yine küsüz, konuşmuyoruz, Osman ağabeyi görünce gözlerim doldu.Ankara'ya geldiğimde ilk tanıdığım sanatçılardan biriydi. Küsme nedenimiz iki kişinin arasında olan bir şeydir, üçüncü kişiyi ilgilendirmez. Biz iki hemşehriyiz.

'AFRİN MESELESİNDE KIRILDIM'

Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok. İnsanlar ağzından çıkacak kelimelerin nereye gideceğine dikkat etmeli. İnsanlar ağızdan çıkanlara ve silahtan çıkan kurşuna dikkat etmeli. Afrin meselesinde kırılmıştım. Bizi davet etmemişlerdi, ben de o gün bir programa gittim. Programda bana 'Seni davet ettiler mi?' dediler, ben de 'Etmediler' dedim.

Tatlıses, 'Evlatlarımız için her yere seve seve gideriz' demiş. Sonra Tatlıses çıkıp 'Biz herkesi davet ettik' demiş. Erkek adam erkek adama söyler, sonra gelmeyenler için 'Yusuf yusuf ettiler' dedi. Ben de sonra tek başıma Afrin'e gittim. Benim 'Davet etmediler' açıklamamdan sonra böyle dedi. O arasa ben açmam, ben arasam da o açmaz."

İBRAHİM TATLISES NE DEMİŞTİ?

Geçen nisan ayında bir grup sanatçı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitmişti. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazetecilereşlik etti.

İbrahim Tatlıses, ziyarete çağırılmadığı için sitem eden isimlere "Herkese davetiye gönderildi. Yusuf yusuftan gelemedi kimse" diyerek bazı sanatçıların korktuğu için geziye katılmadığını iddia etmişti.