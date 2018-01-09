YİNE OLAN VATANDAŞA OLDU!

Sandıkta görev alan memurlar Araç Kayıt Dairesi’nde iş başı yapamayınca yoğunluk yaşandı.

Melin DOBRAN

Lefkoşa’daki Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi’nde dün sabah yine kaos yaşandı. Erken genel seçim dolayısı ile sandıkta görev alan devlet memurları sabah iş başı yapamayınca, işlemler yine aksadı.

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma dairesinde, işlemini yaptıramayan birçok vatandaş geri döndü. Ayrıca daire kapısında çalışma saatlerini gösteren kâğıtta, kapının kapanış saati 11.30 olarak yazarken, bir memurun kapıyı 11.10’da kapatması, vatandaşın tepkisine neden oldu.

Dairenin Çalışma saatlerinden dolayı isyan eden bir vatandaş, “Durum öyle bir noktaya geldi ki bir kişi sıra beklemekten dolayı yorgun düştü ve vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı” dedi. Çok sayıda kişi, çalışma sisteminin hantal olduğunu ifade ederek personelin yetersiz olduğunu vurguladı. Bu dairede sürekli olarak mağdur edildiğini belirten vatandaşlar, devlet kurumlarının vatandaşın hizmet alma haklarını yerine getiremediğini söyledi.

Vatandaş ne dedi?

Gülcan Amin: “Ben tam bir saat, elimdeki 431 numara ile bekledim ki işlemimi yapıp gideyim, küçük çocuğumla beraber bekledim. Bir saat içerisinde 431 numara gelmedi mi? Vallahi bu bir rezilliktir. Herkesin işi gücü var. Halkın bu kadar beklemesi gerektirecek hiçbir şey yoktur. Devlet daireleri bu işte.”

Hasan Billur: “Daireye işlem yaptırmak için geldim ama maalesef yarım saat bekledim. İşlemimi yaptıramadan çıktım. Geldim geleli sıra numarası 417’deydi. Yarım saat içerisinde 421’e çıktı. Bu sistem böyle olmamalı. Bu daire, hükümete en çok gelir getiren bir yerdir. Burada 8 vezne var fakat 2 vezne çalışıyor. Çalışan vezne sayısı değil 8, 16 olmalıdır.”

Koray Arıcı: “Saat 09.00’dan 11.00’e kadar bekledim. Bu çileyi bir gün değil her gün çekiyorum çünkü galericiyim. Ondan dolayı her gün buradayım. Bazen sistem çöküyor, personel yetersiz. Online sistem olmaması da sıkıntı yaratıyor. Halen pulla, makbuzla iş yapıyoruz. O yüzden işler yürümüyor. Günde 2 kez geliyorum, sabahki iş öğleden sonraya, öğleden sonraki iş ertesi güne kalıyor. Bütün gün buradayız dükkâna vakit bile ayıramıyoruz.”

Hüseyin Çelik: “İşlem yaptırmak için yarım saat bekledim. Ben esnafım işimi gücümü bırakıp geldim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çalışma saati ve böyle bir çalışma standardı görmedim. Buradaki işlerimi bitirip bankaya uğramam lazımdı ama işimi halledemedim. Bu duruma sadece gülünür. Kapıda çalışma saatlerini gösteren kâğıtta 11.30’da kapandığı yazıyor fakat kapıyı 11.10 gibi kapattılar.”

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