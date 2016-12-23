YİNE OLMADI!

Mahkeme reddetti!

Mahkeme tutukluluğa devam dedi

10 aydan beri tutuklu bulunan doktor Tunçbilek çiftinin yılbaşı öncesinde serbest bırakılmalarına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi

Melin Dobran

Girne Ada Hospital’de yasa dışı kürtaj yaptıkları iddiasıyla Şubat ayından beri tutuklu bulunan Dr.Verda Tunçbilek ile eşi Dr.Mehmet Ali Tunçbilek’in serbest bırakılmalarına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Yaklaşık 10 aydan beri çocuklarından uzak kalan ve yılbaşını onlarla birlikte geçirmeyi umut eden doktor çift, mahkemenin dünkü kararı sonrasında büyük bir üzüntü daha yaşadı.

Duruşma sonrasında yeniden cezaevine gönderilen Verda Tunçbilek’in aşırı yorgunluğu dikkat çekti. Eşi Mehmet Ali Tunçbilek’in ise kısa süreliğine de olsa mahkeme avlusunda bekleyen bir yakınına sarılırken duygulandığı görüldü.

Avukatların talebi reddedildi

Girne’de Ada Hospital’de yasa dışı kürtaj yaptıkları iddiasıyla tutuklanan ve Şubat ayından beridir tutuklu bulunan sanıklar Dr. Mehmet Ali Tunçbilek,Dr. Verda Tunçbilek,Dr.Fahri Karagözlü, Dr.Rasıha Serdaroğlu, ebe Ayşegül İşbilen, hemşire Taner Okburan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Fatma Şenol’un başkanlık ettiği davanın dünkü oturumunda sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek ile Verda Tunçbilek’in avukatlarının beraat talebine dair karar açıklandı. Mahkeme, sanık avukatlarının, yeterli ifade olmadığı gerekçesiyle müvekkillerinin müdafaaya çağrılmadan beraat ettirilmesi talebini reddetti.

Pazartesi günü devam edecek

Kararı okuyan Yargıç Fatma Şenol, sanıklara haklarını okuyarak müdafaaya çağırdı. Ancak sanık avukatları, durumu değerlendirmek için süre isteyince mahkeme Pazartesi gününe kadar davaya ara verdi.

Kararda iki sanık aleyhine sunulan olgulara değinen Şenol, tanık ifadelerine atıfta bulundu. Şenol, Ada Hospital’de 5 aylık bebeğini aldırtan N.D’nin kürtaj sonrası Verda Tunçbilek’in kendisini muayene ettiğine dair ifade verdiğini, yine Ada Hospital’de 5 aylık bebeğini aldırtan M.A’nın eski eşi T.Ö’nün sanık Verda Tunçbilek’in odasında kürtaj karşılığında ödeme yaptığına dair tanıklık ettiğini söyledi.

Ayzer, kendisine uyarıda bulundu…

Şenol, sanık Mehmet Ali Tunçbilek’in de ifadesinde Oktay Ayzer’in Fahri Karagözlü’nün kasaplık yaptığına dair kendisine uyarıda bulunduğunu ve bu uyarı üzerine Fahri Karagözlü ile konuştuğunu söylediğini hatırlattı. Şenol, Verda Tunçbilek’in telefonunda “24 haftalık sonlandırma “mesajı bulunduğunu, tanık H.K’nin ifadesinde Verda Tunçbilek’in 24 haftalık sonlandırma mesajıyla ilgili görüşme yapmasını istediğine dair ifade verdiğini belirterek, sunulan olgularda sanıkları müdafaaya çağıracak yeterli ifade olduğunu açıkladı.

Diğer sanıklar mahkum edilirse…

Yargıç Şenol, 6 sanıklı olan bu davada iki sanık aleyhine sunulan olguları ayrı ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Şenol, suç ortaklığından itham edilen sanık Mehmet Ali Tunçbilek ile sanık Verda Tunçbilek’in, diğer sanıkların mahkûm edilmesi halinde mahkûm olma olasılıklarının olduğunu belirtti.

Kararın ardından Şenol, sanıklara haklarını okudu. Şenol, sanıkların yeminli veya yeminsiz savunma yapabileceklerini, yeminli savunma yapmaları halinde iddia makamı tarafından sorgulanacaklarını, yeminsiz savunma yapmaları halinde ise sorgulanmayacaklarını belirtti. Ancak sanık avukatları, durumu değerlendirmek için süre isteyince mahkeme Pazartesi gününe kadar davaya ara verdi.

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