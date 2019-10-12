Yine Ölümlü Kaza!
Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Girne- Güzelyurt Anayolu’nda bu akşam aracın çarptığı 65 yaşındaki Hüseyin Aşık olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis’ten alınan bilgiye göre kaza dün akşam saat 20: 20 sıralarında Girne Güzelyurt Anayolu 17 – 18 km arasında Karşıyaka –Zeytinyağı fabrikasına dönen yol önünde meydana geldi KNE 040 plakalı araç sürücüsü 59 yaşındaki Michalakis Stefanou, dikkatsiz bir şekilde Güzelyurt’tan Girne doğru seyrederken, yolda yürüyen 65 yaşındaki Hüseyin Aşık’a çarptı.
Kaza sonucu yaya Hüseyin Aşık almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak:BRT
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