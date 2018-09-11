Yine rahat durmadı!
Derin Dekolteli...
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Adını moda programlarındaki performansıyla ve 'Dondurma Gibisin' şarkısıyla duyuran sosyetik güzel Bahar Candan, cesur paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
Moda programlarındaki performansıyla ve 'Dondurma Gibisin' şarkısıyla adını duyuran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Bahar Candan, paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Sosyetik güzel Bahar Candan sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından Bahar Candan'ın videosuna olumlu, olumsuz birçok yorumda bulundu.
Etiketler : Bahar Candan
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