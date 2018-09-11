Yine rahat durmadı!

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Sosyetik güzel Bahar Candan sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından Bahar Candan'ın videosuna olumlu, olumsuz birçok yorumda bulundu.