YİNE UYUŞTURUCU, YİNE TUTUKLU!
Gazimağusa’da uyuşturucu!
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Gazimağusa’da, polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.
Polis açıklamasında, dün saat 23:30 sıralarında tutuklanan kişinin, M.F.(E-44) olduğu belirtildi.
Etiketler : Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklanma
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