YİNE UYUŞTURUCU, YİNE TUTUKLU!

Gazimağusa’da, polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, dün saat 23:30 sıralarında tutuklanan kişinin, M.F.(E-44) olduğu belirtildi.