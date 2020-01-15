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YİNE UYUŞTURUCU, YİNE TUTUKLU!

YİNE UYUŞTURUCU, YİNE TUTUKLU!

Gazimağusa’da uyuşturucu!

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Gazimağusa’da, polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, dün saat 23:30 sıralarında tutuklanan kişinin, M.F.(E-44) olduğu belirtildi. 

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