Yine yaptı yapacağını! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi

Attığı her adımla olay olmayı başaran Aleyna Tilki, son olarak file çorabın üzerine iç çamaşırı giyip poz verdi. Genç şarkıcının iddialı tarzını beğenen de var eleştiren de.

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu.

SEREL YERELİ İLE PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü. Tilki burada Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.

FİLE ÇORAPTAN VAZGEÇEMİYOR

Aleyna Tilki hız kesmeden yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Aleyna Tilki son olarak klibi için tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelmişti. Ünlü isim bu kez de file çorabın üsten giydiği iç çamaşırla art arda poz verdi. Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Genç şarkıcının hayranları paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, birçok kişi Tilki'yi iddialı pozunu aşırı buldu.

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