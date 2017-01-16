YİYECEKLER EİVNDEN ÇIKTI!

Gazimağusa polisi, belediye işçisi İbrahim Kaya’yı kilitsiz pencereden girdiği marketten 420 TL nakit para, 4 paket sigara, taze peynir, kaşar peyniri, birer adet kangal, mini ve tombul sucuk sirkat etmekten tutukladı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa polisi, belediye işçisi İbrahim Kaya’yı kilitsiz pencereden girdiği marketten 420 TL nakit para, 4 paket sigara, taze peynir, kaşar peyniri, birer adet kangal, mini ve tombul sucuk sirkat etmekten tutukladı.

“Geceleyin dükkan açma” ve “sirkat” gibi ciddi suçlardan gözaltına alınan İbrahim Kaya, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Umut İnan’ın huzuruna çıkarıldı ve aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Söz verilmesi üzerine mahkemede konuşan İbrahim Kaya, “Astım hastasıyım, hücrede nefes alamam” diyerek takdiri mahkemeye bıraktı.

“Kayıp emare var”

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Ersoy Saydağ’ı

meseleyle ilgili olguları aktarması için yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Ersoy Saydağ, zanlının, 13-14 Ocak 2017’de, 22.30-02.30 saatleri arasında, Gazimağusa'daki “BEM-KOOP” isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan sürme penceresini açarak içeriye girdiğini ve içerideki yazar kasada muhafaza edilen 420 TL nakit parayı, raflarda bulunan 4 paket sigarayı, 1 adet taze peyniri, birer adet kangal,

mini ve tombul sucuğu ve 1 adet kaşar peynirini sirkat ettiğini söyledi.

Olayın bilgilerine gelmesi üzerine, yaptığı inceleme ve araştırma sonucu zanlıyı tespit ettiğini kaydeden Ersoy Saydağ, zanlının evinde yaptığı aramada 3 sucuk, 1 adet peynir ve 1 adet kaşarı bularak emare aldığını anlattı.

Tanık polis, kayıp olan emarelerin bulunamadığına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine henüz yeni başladığı tahkikatını salimen yürütebilmek için mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, konu suçların ciddiyetine dikkat çektikten sonra, zanlının tahkikat amaçlı 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Yargıç ayrıca, zanlının talebi üzerine, doktor kontrolünden geçirilmesinin sağlanması hususunda polise direktif verdi.

Kıbrıs