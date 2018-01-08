"YİYENLER GİDECEK, HEP BİRLİKTE YİYECEĞİZ!"

Yüksek Seçim Kurulunun verdiği sonuçlara göre Çetin Sadeli 3172 civarında oy aldı

KKTC Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde açıklanan sonuçlara göre Bağımsız vekil adayı Çetin Sadeli 3172 oy aldı.

KKTC’de dün yapılan parlamento seçimlerinin en renkli adayı, Ada’nın sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli bağımısz adaylar arasında en çok oy alan isim oldu.

Bağımsız milletvekili olarak seçimlerde adaylığını koyan Çetin Sadeli, sosyal medyada yaptığı propaganda ile dikkat çekmişti.

“Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz” sloganıyla reklam filmi hazırlayan Çetin Sadeli 3bin172 oy alarak diğer bağımsız adaylara deyim yerindeyse tur bindirdi.

Sadeli, “Ben seçildikten sonra tüm yiyenler benim liderliğimde toplanacak, iktidara geleceğiz, hep birlikte yiyeceğiz” demişti.