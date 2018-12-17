'YİYİP YİYİP KİLO ALAMIYORUM' DİYORSANIZ DİKKAT!

Kilo almak, en az kilo vermek kadar zor bir süreç. Nitekim kilo alamadığı için beslenme danışmanına başvuran çok sayıda kişi bulunuyor. Kilo almak için her şeyi yemek ise vücut sağlığını bozan, uzun vadede daha önemli sorunlara yol açan bir davranış. Sağlıklı kilo alabilmek için uymanız gereken bazı noktalar bulunuyor. Kilo almanın yolları neler?

Kilo, günümüzün en önemli sorunlarından biri. Kilo vermek isteyen kadar sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyen kişiler de var. Kulağa biraz garip gelse de kilo alamamak da önemli bir problem. Eğer "Yiyorum ama kilo alamıyorum" diyenlerdenseniz, sağlıklı bir şekilde kilo alma adımlarına mutlaka göz atmalısınız.

Kilo almanın yolları neler?

1. Kahvaltıyı alışkalık haline getirin

Kahvaltı, tıpkı sağlıklı kilo vermek isteyenler kadar sağlıklı kilo almak isteyenlerin de vazgeçilmez öğünü olmalı. Günün erken saatlerinde yapacağınız kahvaltıda simit, poğaça gibi hamur işlerini değil, yumurta, peynir, domates gibi ürünleri tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

2. Besin değeri yüksek gıdalar seçin

Gün içinde ara öğünler ile beslenmenizi desteklemek kilo alımını kolaylaştıracaktır. Ara öğünlerinizde kalori ve besin değeri yüksek gıdaları tercih edin. Fıstık, badem, kuru üzüm gibi.

3. Yemekte su içmeyin

Yemeğin yanında içilen su, mideyi şişiriyor ve iştahı kapatıyor. Yemek yerken su içmemeye dikkat edin.

4. Fıstık ezmesi tüketin

Kalori ve besin değeri yüksek olan fıstık ya da fındık ezmesi ile kilo alımını hızlandırabilirsiniz. Ancak günde birkaç kaşıktan fazla tüketmemeye dikkat edin.

5. Yatmadan önce yemek yiyin

Ama bu yemek bir ana öğün gibi olmasın. Akşam 7-8'den sonra yenen şeylerin kilo aldırdığını hepimiz biliyoruz. Kilo almak istiyorsanız bu saatten sonra kuruyemiş ya da meyve gibi gıdalar tüketebilirsiniz.

6. Gıdaların besin değerini artırın

Yemek yaparken birkaç küçük ekleme ile besin değerlerini artırabilirsiniz. Omleti ekstra peynirli, salatalarınızı ceviz, fındıklı yiyebilirsiniz. Kilo almak için fast food gıdalara başvurmak yerine bu yöntemleri uygularsanız hem vücut sağlığınızı korumuş hem de yağlanmayı önlemiş olursunuz.