Yoğun bakıma alındı!

Kansere karşı verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan sosyal medya fenomeni Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Twitter’da binlerce kullanıcı Neslican Tay için yardım kampanyası başlattı.

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı binlerce sosyal medya kullanıcısı, dördüncü kez kanser hastalığına yakalanan Neslican Tay’a profil hesaplarından destek mesajı yayınladı.

Tümör nedeniyle 2018’de kendisinin değimiyle bacağı alınan; sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran Neslican Tay’ın Bağcılar’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Kan bağışı ihtiyacı giderilen Neslican Tay’a moral vermek ve yardım etmek isteyenler Twitter’da kampanya başlattı.

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan

açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

Neslican Tay kimdir?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.