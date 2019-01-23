Yoğun bakımda 97. gün!
Yoğun bakımda 97. gün!
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Geçen Ekim'de düşme sonucu kaburgaları kırılan Mehmet Ali Erbil’in tedavisi devam ediyor.
Doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz.”
Etiketler : Mehmet Ali Erbil, doktoru, Jan Klod Kayuka
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