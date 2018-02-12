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YOĞUN BAKIMDA!

YOĞUN BAKIMDA!

Belden aşağısı 3 derece yanık!

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Gaz yağı döktüğü odun sobasının alevlenmesi sonucu Mevhüde Kumaş’ın belden aşağı kısmı üçüncü derecede yandı

Melin DOBRAN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’in Başpınar bölgesinde yaşayan Mevhüde Kumaş isimli 58 yaşındaki kadın, soba yakmaya çalışırken canından oluyordu.

Edinilen bilgiye göre Kumaş, dün sabah 07.00 civarında, evin salonundaki odun sobasını yakmak için sobaya gaz yağı döktüğü sırada, alevler yükseldi.

Yükselen alevler, Kumaş’ın elindeki bidonu tutuşturdu. Bidonu dışarı atmaya çalışan Kumaş’ın, vücudunun belden aşağı kısmı üçüncü derecede yandı.

Yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kumaş, yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yetkililer, Kumaş’ın hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

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