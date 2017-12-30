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  3. Yoğurdun erkeklere öyle bir faydası varmış ki!

Yoğurdun erkeklere öyle bir faydası varmış ki!

Yoğurdun erkeklere öyle bir faydası varmış ki! 115

Bilim adamları, yoğurt ve obezite arasında ilişkiyi araştırırken ilginç bir durumla karşılaştılar. 