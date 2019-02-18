'Yok artık' dedirten benzerlik!

Şarkıcı Ceylan 15 Şubat'ta "Severim Ama Güvenemem Ki" adlı parçasını çıkardı.

Şarkının klibinde de oynayan Ceylan'ın son görüntüsünün oyuncu Elçin Sangu'ya benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı

Burak Altındağ ise klibi Instagram'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı. Videoyu gören güzel oyuncu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.