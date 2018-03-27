'Yok artık' dedirten iddia: Meğer Alişan...

Magazin camiasında cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan'ın nişanlısı Buse Varol'a aldığı 150 bin TL'lik tektaşın sponsor hediyesi olduğu konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol, önceki akşam akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ece Erken ve Çağla Şıkel'in de katıldığı törende ünlü şarkıcı nişanlısına kocaman bir tektaş aldı.

TEKTAŞ SPONSOR HEDİYESİ Mİ?

Magazin basınında cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan, aldığı yüzükle bu söylentilere de noktayı koymuştu. Ancak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Alişan'ın yüzüğü sponsor hediyesi olarak aldığı öne sürüldü.