Yok böyle iş teklifi: 20 bin TL maaşın tek şartı izlemek

Reviews.org, yaptığı iş teklifiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Site, 25 günde 25 yeni yıl ve Noel temalı film izleyip anket üzerinde değerlendirecek kişiye 20 bin TL ücret verecek.

ABD merkezli ‘Reviews.org’ internet sitesi son yılların en ilgi çekici iş ilanlarından birini verdi. Corona virüsünün dünyayı etkisi altına aldığı ve evde kalma çağrılarının yapıldığı dönemde, sitenin teklifi evde kalmayı daha da çekici hale getirebilir.

Hristiyanlar, Noel için geri sayıma geçerken, site yeni yıl ve Noel temalı 25 film izleyecek bir kişi arıyor. 25 gün içinde 25 film izleyecek olan bu kişi, daha sonra film izleme deneyimiyle ilgili bir anket dolduracak.

İşi alacak kişiye 2 bin 500 dolar (20 bin TL) ödeme yapılacak. Paranın yanı sıra söz konusu aday bir yıl boyunca Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now gibi dijital yayıncıların tamamından bir yıllık üyeliğin sahibi olacak.

KAZANAN 7 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

Site, film seçimi konusunda özgür bıraksa da Home Alone, Frosty the Snowman ve The Grinch’in de aralarında bulunduğu bir öneri listesi yayınladı.

İşi almak isteyenler 4 Aralık’a kadar başvuru yapmak zorunda. Reviews.org, 7 Aralık’ta kazananı Youtube kanalından açıklayacak.

sözcü.com.tr