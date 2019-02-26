Yok böyle iştah!

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile iştahla pide yediği anları paylaştı

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından 13 yaşındaki oğlu Kaya ile pide yerken çekilen bir videosunu paylaştı

Elleri ile büyük bir iştahla pide yerken çekilen videonun altına gelen olumsuz yorumların ardından Kaya Çilingiroğlu, "Biz Sürmene Zavli bugünki adı ile Muratlı köyündeniz, bizim orada pide böyle yenir. Aslımızı inkar etmeyiz" ifadelerini kullandı.