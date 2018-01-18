YOK BÖYLE REZALET!

Hamitköy Çemberinde, İçerisinde acil hastanın bulunduğu ambulansa yol verilmedi.

Ülkemizde vurdumduymazlık, sorumsuzluk artık son raddesine geldi. Dün Hamitköy Işıklarının bulunduğu çembere sirenlerini çala çala gelen ambulansa araçların birçoğu yer vermedi. Adeta pes dedirten bu olay ülkemizin vurdum duymazlıkta geldiği son noktayı gösteriyor.

Askeri ambulans yer verdi

Dün meydana gelen olayda hasta taşıyan bir ambulans sirenlerini çalarak Hamitköy Işıklarının bulunduğu çembere kadar geldi, ancak önünde bulunan araçların birçoğu yer vermediği için durmak zorunda kaldı. Bir süre kendisine yer verilmesini bekleyen ambulansın yardımına o anda ayni çemberde bekleyen bir askeri ambulans ile bazı duyarlı araç sahipleri yetişti. Kendisine açılan yolu geçerek yoluna devam eden ambulansın ardından ise yol vermeyen araç sürücülerine sorulacak en doğru soru “ya bu ambulansta sizin ailenizden birisi olsaydı?” olurdu.

Vatandaş da tepki gösterdi

Olay anında bu bölgede bulunan ve olayı görüntüleyen ve sosyal medyada paylaşan bir vatandaşımız da sitem dolu sözlerle olanları eleştirdi. Bu vatandaşımızın görüntülerle birlikte yaptığı paylaşım ise gerçekten düşündürücüydü: “O kadar bir vurdum duymaz hal aldık ki. Bakın derdi olanın derdinden yine dert ortağı anlar!

Hamitköy Çemberi 112 bağırta bağırta gelirken ona bir başka ambulans-askere ait sağlık aracı yer veriyor”.

Yeni Bakış