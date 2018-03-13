YOKLAMA BİLDİRGELERİ TESLİM EDİLMEDİ!

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım almakta olan engellilere yoklama bildirgelerinin gönderildiği belirtilen açıklamada, bildirgelerin 30 Mart’a kadar Çalışma Dairesi amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Yoklama bildirgeleri ellerine ulaşmayan vatandaşların, bildirgelerini Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından temin edebileceği kaydedilen açıklamada, yoklama bildirgelerini bu tarihe kadar ulaştırmayan vatandaşlara yapılan nakdi yardımın Nisan ayı itibariyle durdurulacağı ifade edildi.