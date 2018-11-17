'Yol Arkadaşım devam edecek ama...'

Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği Zorlu AVM'nin girişinde hayranlarıyla karşılaşan İbrahim Büyükak, yağan yağmura aldırış etmeden sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

'Yol Arkadaşım 2' filminin iki milyon izleyici sayısına ulaşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Büyükak, "Değerli zamanlarını ayırıp bizi izlemeye geldikleri için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Yol Arkadaşım' serisinin devam edeceğini dile getiren oyuncu, "Yol Arkadaşım serisi devam edecek, ama yakın zamanda olmayacak. Şimdi başka bir film için yazmaya başladım. Senaryo çalışmaları devam ediyor. Önümüzde ki yıl başka bir filmle izleyicilerle buluşmayı düşünüyorum. Belki bu yeni filmden sonra 'Yol Arkadaşım' serisinin devamını yazmaya başlarım" açıklamasında bulundu.