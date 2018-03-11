YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkent Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’nde iki kavşakta sürdürülen yol çalışması bugün de devam edecek.

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi ile Dr.Fazıl Küçük Bulvarı’nı birleştiren kavşak ile Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşak dün trafiğe kapatıldı.

Her iki kavşaktaki çalışmalar bugün de sürecek.