Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
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Gönyeli-Güzelyurt, Girne-Lefkoşa ve Kuzey Sahil Yolunda ay boyunca yol çizgi ve trafik levha yenileme çalışmaları yapılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugünden itibaren 1 Kasım’a kadar Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun, Güzelyurt Giriş Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki güzergâhta; Kuzey Sahil Yolunun, Tatlısu Kavşağı- Balalan Ayrımı-Büyükkonuk-Çayırova Kavşağı arasındaki güzergâhta; 15 Ekim’e kadar da Girne-Lefkoşa Anayolunun, Girne Köprülü Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki güzergâhta yol çizgi ve trafik levhası yenileme çalışması yapılacak. Sürücülerden yoldaki çalışmalara dikkat edilmesi istendi.
BRT
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