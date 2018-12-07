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YOL ÇÖKTÜ!

YOL ÇÖKTÜ!

O yol trafiğe kapalı!

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Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yol trafiğe kapalı

 

Polis Basın Subaylığı, Açık ve Kapalı Yolların Son Durumu hakkında açıklama yaptı;

Açıklamaya göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı, ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yolun bir kısmında çökme olduğundan yol trafiğe kapalı.

Girne – Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne’den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık,

Diğer ana arterler de trafiğe açık; Ancak yağış nedeniyle yollarda yer yer şu birikintileri oluşması nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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