YOL ÇÖKTÜ!
O yol trafiğe kapalı!
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Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yol trafiğe kapalı
Polis Basın Subaylığı, Açık ve Kapalı Yolların Son Durumu hakkında açıklama yaptı;
Açıklamaya göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı, ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.
Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yolun bir kısmında çökme olduğundan yol trafiğe kapalı.
Girne – Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne’den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık,
Diğer ana arterler de trafiğe açık; Ancak yağış nedeniyle yollarda yer yer şu birikintileri oluşması nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Etiketler : Kılıçaslan, Kalkanlı, yol çökme, trafiğe kapalı yol
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