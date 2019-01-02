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YOL ÇÖKTÜ!

YOL ÇÖKTÜ!

Sürücülerin dikkatine!

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İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolunun Yeşilköy petrol istasyonunun karşısında yolda çökme meydana geldiğinden trafik tek şeritten verilmektedir.

Avtepe – Gelincik anayolu üzerinde akıntının etkisyle yol içerisine su ve küçük taşlar birikmiştir. Ayrıca bölgede olası toprak ve taş kaymalarına karşı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan yol trafik akışına halen kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden verilmeye devam ediyor.

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