'YOL HARİTASI BELİRLENDİ!'

Dövizdeki yükselişe karşı önlem çağrısında bulunan Ekonomi eski Bakanı Atun’a, Başbakan Erhürman ve Nami’den yanıt geldi:

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı nedeniyle alınması gereken önlemleri değerlendiren hükümetin ‘Yol haritasını’ belirlediği ve kısa sürede gerekli açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Eski Ekonomi Bakanı Sunat Atun, vatandaşların yaşamakta olduğu sıkıntıları dün meclis kürsüsünden gündeme getirdi ve hükümeti önlem almamakla suçladı. Başbakan Tufan Erhürman ise hükümetin eli, kolu bağlı durmadığını, sektörlerle görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Özdil Nami ise devletin döviz kurlarını sabitleme imkânı olmadığını ancak piyasayı rahatlatmaya yönelik önlemlerin alınacağını belirterek “Herkesin içi rahat olsun” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda dövizin Türk Lirası karşısındaki aşırı değer kazancı sonrasında hükümetin ne gibi tedbirler alacağı sorgulandı.

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki yükselmeye karşı hükümetin bir yol haritası bulunduğunu, sektörlerle de görüşülerek çok kısa sürede gereken açıklamaların yapılacağını ve tedbirlerin alınacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de devletin döviz kurlarını sabitleme imkanı olmadığını ancak piyasayı rahatlatmaya yönelik önlemlerin alınacağını belirterek “Herkesin içi rahat olsun, ciddi ve etkin çalışan bürokratların da katkısıyla elden geleni yapmaya çalışan bir hükümet var. Yatırımcının da güvenle yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

Atun: Hükümet sıkıntı yaşıyor

UBP Milletvekili Sunat Atun, petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artışa değinerek, yatırım ortamının bozulması, bütçe açığının artması ve enflasyonun ciddi bir tehlike olarak ortada durduğunu söyledi.

Özel sektördeki görev kaybının büyümesi durumunda bütçe açığının daha da büyüyebileceğini söyleyen Atun, atılacak adımlar olmasına karşın hükümetin etkin tedbirler alma noktasında sıkıntı yaşadığını belirtti.

Hükümet oldukları dönemde aldıkları tedbirleri dile getiren Atun, kısa ve orta vadede atılacak adımlar bulunduğunu, hükümetin sürece hâkim olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.

Atun, hükümetin süreci doğrudan yönetmek yerine, “halka konuyu unutturmaya çalıştığını” savundu.

Alınacak önlemlere değinen Atun, Fiyat İstikrar Fonu, piyasaya nakit pompalanmasının sağlaması gibi önlemler alınabileceğini söyledi.

Nami: Çalışmalar sürüyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, petrol fiyatının arttığı ve dövizin zirve yaptığı yönündeki saptamaların doğru olduğunu belirterek, riskler gerçekleşmesin diye adımlar atıldığını söyledi.

Nami, Fiyat İstikrar Fonu’na yönelik eleştirileri yanıtlayarak, bu konuda bazı çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Devletin döviz kurlarını sabitleme imkânı olmadığını ancak piyasayı rahatlatmaya yönelik önlemlerin alınacağını söyleyen Nami, gerekli incelemelerin yapılacağı ve önlemlerin alınacağını kaydetti.

Nami, “Herkesin içi rahat olsun, ciddi ve etkin çalışan bürokratların da katkısıyla elden geleni yapmaya çalışan bir hükümet var. Yatırımcının da güvenle yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

Devlete ödenen masrafların ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik önlemlerin gündemde olduğunu söyleyen Nami, bu önlemlerin ekonomiye dinamizm kazandıracağını belirtti.

Kalkınma Bankası kredileri

Kalkınma Bankası’nın tüm uygulamalarının mercek altına alındığını, bankanın verdiği kredilerin yüzde 50’sini geri alamaz durumda olduğunu söyleyen Nami, KOBİ-GEM’in etki alanlarını geliştirmenin de gündemde olduğunu belirtti.

Nami, tüm önerilere açık olduklarını ancak hükümetin “softa şaşırtması yaptığına” yönelik iddialarla “haksızlık yapıldığını” söyledi.

Erhürman: Yol haritası var

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin dövizdeki dalgalanmalar konusunda hiçbir şey yapılamayacağına yönelik bir görüşü bulunmadığını, bir yol haritası bulunduğunu, sektörlerle görüşülerek çok kısa sürede gereken açıklamaların yapılacağını, tedbirlerin alınacağını kaydetti.