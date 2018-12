YOL İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT...

Mevcut yolun tamamlanan her iki etabında da yolun her iki trafında drenaj hatları ve olukları konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır. Özellikle yine sosyal medyaya yansıyan “su kanalları kapatıldı”, “su kanallarını toprakla örttüler” şeklindeki bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. Hiç bir teknik akıl ne böyle bir uygulamayı hayata geçirir ne de hayata geçmesine onay verir. Yine bu noktada dileyen herkes Karayolları Dairesi mühendisleri ile yolun her iki tarafındaki drenaj sistemini yerinde inceleyebilir. Kaldı ki 6 aydır açık olan 1. Etap ve yaklaşık 2 haftadır açık olan 2. Etap üzerinde, yol yenilenmezden önce yaşanan göllenme, su birikme şikayetlerinin artık yaşanmadığı, yolu kullanan sürücüler tarafından dile getirilmektedir.