YOL KİLİTLENDİ

Çiğdem AYDIN

Girne çemberi ile St.Hilarion arasındaki yol yapım çalışmaları devam ederken, 4 kilometrelik yolun tek gidiş ve tek geliş halinde kullanılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor. Günün bazı saatlerinde araçlar 4 kilometrelik yolu 20 ile 30 dakika arasında tamamlayabiliyorlar.

Hafta sonu olması nedeniyle özellikle dün öğleden sonra Lefkoşa'dan Girne'ye gitmek isteyen vatandaşlar, Boğaz-Dikmen kavşağından itibaren uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu durumu tepkiyle karşılarken, bazıları "Yeni yol istiyorsak, bir süre için sıkıntılara da katlanmalıyız" dedi.

Trafik uzmanları ise, yol yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar acil işi olmayanların Girne'ye seyahat etmemelerini önerdi. Adının açıklanmasını istemeyen emekli bir trafik müdürü "Eğer 4 kilometrelik yolu yarım saatte gitmek istemiyorsanız ve sinirleriniz dayanamaz hale geliyorsa bir süre Girne'ye gitmeyin. Gezi için başka bölgeleri seçin" dedi.

Emekli trafik müdürü, Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Dairesi'nin de yol yapım çalışmaları süresince halka sık sık açıklama yapması gerektiğini belirterek, söz konusu bölgede sürekli polis bulundurulmasının da şart olduğunu ifade etti.

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