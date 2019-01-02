YOL KULLANILAMAZ DURUMA GELDİ!
Köprü yıkıldı, yol ulaşıma kapandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele bölgesinde meydana gelen aşırı aşırı yağış nedeniyle, Boltaşlı’dan deniz sahiline ve ağıllar bölgesine giden yolda köprünün yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma gelmiştir.
Ayrıca Derince- Adaçayı köyleri arasında kalan yol, taş ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapanmıştır
Etiketler : iskele bölgesi, aşırı yağış, köprü yıkılması
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