YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne-Lapta çevre yolunda, dün saat 17.50 sularında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Girne-Lapta çevre yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, dün saat 17.50 sularında, Mr. Pound'a ait park yerinden anayola giriş yapan Lapta'da sakin Kifayet Deveci, yönetimindeki KS 632 plakalı araçla dikkatsizce çift şeritli yoldan sağ şerit içerisinde tek yöne karşı seyretmesi sonucu o esnada karşı istikametten sağ şerit içerisinde gelmekte olan İzel Beydola yönetimindeki KG 319 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

4 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 632 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Deveci ve adada turist olarak bulunan Samirah A. Aslan kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek hastanesi’nde müşahede altına alındı. Havva Deveci ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi’ne sevk edildi.