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YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

Doğanköy’de kanalizasyon çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı

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Doğanköy Narlı Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne merkeze ulaşım için Begonvil Sokak yerine Hakkı Borataş Caddesi’nin kullanılması, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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