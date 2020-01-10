YOL TRAFİĞE KAPATILDI!
Doğanköy’de kanalizasyon çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı
A+A-
Doğanköy Narlı Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne merkeze ulaşım için Begonvil Sokak yerine Hakkı Borataş Caddesi’nin kullanılması, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.
Etiketler : Doğanköy, Narlı Sokak, kanalizasyon çalışmaları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.