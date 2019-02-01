YOL TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Alpet trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası sonrası hasara uğrayan trafik ışıkları tamir edildikten sonra cadde üzerinde sanayi ve Taşkınköy istikametine dönüşler için yeniden trafiğe açıldı.