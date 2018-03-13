YOL YAPILDI, DİREK ORTADA KALDI!

Alayköy’de yol yapımı sırasında Kıb- Tek’a ait enerji nakil hattı olan direk, yol içerisinde kaldı, belediyenin direğin kenara alınması müracaatı üzerine Elektrik Kurumu, Alayköy Belediyesi’nden Bin 579 Sterlin ‘Proje Maliyeti’ ve yüzde 16 KDV talep etti

Fehime ALASYA

Alayköy’de yol yapımı sırasında Kıb- Tek’a ait enerji nakil hattı olan direk, yol içerisinde kaldı, belediyenin direğin kenara alınması müracaatı üzerine Elektrik Kurumu, Alayköy Belediyesi’nden Bin 579 Sterlin ‘Proje Maliyeti’ ve yüzde 16 KDV talep etti.

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, “Milletin parasını yerden mi topluyoruz? Günahtır…” diyerek isyan etti…

Alayköy Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları asfaltlama aşamasına geldi, yolun ortasında duran elektrik direği ise henüz kenara alınmadı.

“Altı üstü 2 metre kaydırılacak”

Elektrik direğinin bir an önce 2 metre yan tarafa alması gerektiğine değinen Hulusi Manisoy, bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Manisoy, kurumdan kendilerine gönderilen yazıda ‘Projede gerekli tüm kazı ve tamir işlerinin de müracaatı tarafından yapılacağının’ belirtildiğini anlatırken, “2 saatte yapılacak olan bir işten neden milyarlarca TL istiyorlar. Altı üstü 2 metre kaydıracaklar…” dedi.

Kurumun, söz konusu direği yerleştirmeden önce neden yol güzergahını araştırmadığına da atıfta bulunan Manisoy, “O direk dikilmeden yol ölçülmeliydi, yapılmadı, o da yetmezmiş gibi direk oradayken yol döküldü” dedi.

Yenidüzen