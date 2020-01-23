"YOL YOKSA SEYRÜSEFER DA YOK!"EYLEMİNİN İKİNCİSİ 27 OCAK'TA

‘Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok’ grubunun kurucusu Fikri Marasalı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ikinci eylemin 27 Ocak saat 18.30’da yapılacağını duyurdu. Fikri Marasali’nin açıklaması şöyle: "17.00 itibari ile yapılacak ikinci mitingimizin hangi gün ve saatte yapılmasını sizlerin tercihine sunduğumuz anketimiz sona ermiştir. Netice aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere ankete katılan arkadaşlarımızın çoğunluk kararı ile İkinci eylemimizin yine geceleyin 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 yapılması kararlaştırılmış olup Eylemin yeri ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde sayfamız aracılığı ile sizlere bildirilecektir... Katılımınız için teşekkür eder kazasız belasız sağlıklı günler dileriz."

