YOLCU ARTIŞI VAR, UÇUŞ YOK!

Ülkemizde son zamanlarda gündemde olan konuların başında ,başta Türkiye olmaz üzere uçak bileti fiyatlarının inanılmaz oranlarda yükselmesi geliyor. Biletlerdeki fahiş rakamlardan dolayı görüşlerini aldığımız Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun "Bu durumdan herkes şikayetçi ama Türkiye'de yeterli slot yok" dedi.

Son aylarda Türkiye'den ülkemize yapılan uçuşlardaki bilet fiyatlarının astronomik fiyatlara ulaşmasından dolayı vatandaşın şikayetleri oldukça arttı. Konu hakkında görüşlerini aldığımız Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun "Bu durumdan herkes şikayetçi ama havayolları firmalarının uçaklarını arttırabilmesi için Türkiye'deki havalimanlarında yeterli slot yok. Aslında asıl fiyat artışları bundan kaynaklanıyor" dedi.

"Yolcu artışı var, uçuş yok"

Fiyatların yüksek olmasının ülkeye gelecek turist sayısını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Tolun "Bir taraftan üzerimizde ambargolar var bir taraftan da Türkiye'deki olağanüstü durum var. Bu nedenle Türkiye'den Ercan'a gelecek olan yolcular olumsuz yönde etkileniyor. Türkiye'den gelen yolcu sayısına baktığınızda onlarda rakamsal olarak bir artış var. Bu nedenle uçak şirketleri kendi karlarına bakınca uçaklar doluyor. Dolu geldiği için de istedikleri karı elde edebiliyorlar" dedi.

"Pahalı bir destinasyonuz"

Avrupa'dan Türkiye üzerinden Ercan'a gelen yolcular için pahalı bir destinasyon olmamız bunu çok etkiliyor diyen Tolun "Zaten Türkiye üzerinden gelmekten çekindikleri için o nedenle daha da başka yolları denemeye itiliyorlar. Fiyatların yükselmiş olması da olumsuz yönde etkiliyor.

Yabancılar Ercan üzerinden gelmeye baktıklarında bir de Larnaka'ya baktıklarında orayı terchi ediyorlar. Bu yüksek fiyat bir yerden gelecek müşterinin bir kısmını Larnaka'ya yönlendiriyor. Bu sebeple müşteri kaybetmiş ibi gözüküyoruz. Bırakılan para açısından değerlendirildiğinde de çok büyük bir kayıp var" dedi.

"Bakanlık elinden geleni yapıyor"

Bu konuyla ilgili olarak defalarca bakanlıkla toplantılar yaptıklarını söyleyen Tolun "Bakanlıkta gerek bakanımızla, gerek müsteşarımızla gerekse diğer yetkililerle defalarca toplantılar yaptık. Beyin jimnastiği yaptık. Bu gibi konularda teşvikler arttırıldı. Uçak şirketlerine teşvikler verildi, reklamlar arttırıldı. Bir artış olmadığı için sonuçlanamadı, sonuç alamadık. Çünkü dönüp baktığınız zaman ülkeye gelen turist sayısında artış olduğu için yeteri kadar dikkate alınmadı. Bakanlık da bu fiyatların artışından şikayetçi" dedi.

"Uçak firmalarıyla görüştük"

Fahiş fiyatlarla ilgili olarak havayolu firmalarıyla da görüştüklerini belirten Tolun "Firmaların buradaki temsilcileriyle görüştüğümüzde bu fiyatların kendileri tarafından değil merkez tarafından belirlendiğini ve raz talebe göre uygulandığını söyledi." dedi.

"Yeterli slot yok"

Fiyatların düşmesinin Ercan'a gelen uçak sayısının arttırılmasıyla başarılabileceğinin altını çizen Tolun "Yapılması gereken iş uçak sayısının arttırılması. Uçak şirketleri bunun yerine uçaklarını büyüttüler. Sebep olarak da biz bunu bilerek yapmıyoruz. İstanbul'daki havalimanlarında uçak sayısı belli, yeni slot vermiyorlar. Yer kalmadı. O nedenle Türkiye'den Kıbrıs'a uçuş sayısını arttıramıyoruz. burada herkes birbirine topu atıyor" dedi.

"Tatil kampanyası olumlu"

Son olarak önceki gün ülkemizde başlatılan yerli turiste yönelik tatil kampanyasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Tolun "İnsanımızın alım gücü gün geçtikçe düşüyor. En çok gittiği yer Türkiye'ydi. Ama oradaki olaylardan ve son durumdan dolayı oraya da gitmiyorlar. İnsanımız tatil yapamıyordu. Talep olduğu için otellerdeki fiyatlar da çok yüksekti. Bunun üzerine bakanlık, Kıtsabb, Kıtob olarak bir araya geldik ve bir kampanya yaparsak nasıl olur dedik ve çalışmalar sonucunda uygulamaya koyduk. Yeni de olsa çok olumlu sonuçlar aldık. Vatandaşımız da acenteler de bunu bizlere bildirdi. Bu nedenle olumlu şekilde sürecek bu kampanyamız" diyerek sözlerini bitirdi.

Haberal Kıbrıslı