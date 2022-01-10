Yolda sağa sola koşturan kurt köpeğinin hareketleri sürücüleri endişelendirdi, takip ettiklerinde korkunç enkaz ile karşılaştılar

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Cam Laundry, köpeği Tinsley ve beraberindeki kişiyle kaza yaptı. Kazanın ardından Laundry'in aracı hurdaya döndü. Köpeği Tinsley ise ana yola çıkarak, bir sağa bir sola koştu. Köpeği takip eden diğer araç sürücüleri, gördükleri manzara nedeniyle büyük sarsıntı yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen ve bir köpeğin sadakatini gösteren olay, duyanları hem üzdü hem de şaşkınlık içerisinde bıraktı. New Hampshire eyaletinde yaşayan Cam Laundry (31), köpeği Tinsley ve beraberindeki kişinin içerisinde bulunduğu araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Araç, ciddi hasar aldı.

SAĞA VE SOLA KOŞUŞTURMAYA BAŞLADI

Bu sırada kazadan kurtulan Alman kurdu Tinsley adlı köpek, kaza bölgesinden uzaklaşarak ana yola doğru çıktı. Tinsley, karşıdan gelen sürücülere bir şeyler anlatmak ister gibi sağa ve sola doğru koşuşturmaya başladı.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Köpeğin hareketleri, bir süre sonra sürücülerin dikkatini çekti. Hayvanın güvenliğinden endişe edenler polise haber verdi. Tinsley, polis aracını görünce kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşinden kaza yerine kadar götürdü.

ARALARINDAKİ SADAKAT ALKIŞ ALDI

Bu sayede sahibi Laundry'ye ilk yardım çağrılmasını sağladı. Laundry, henüz 1 yaşındaki Tinsley'i barınaktan aldığı için aralarında bir sadakat bağı oluştuğunu söyledi.

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