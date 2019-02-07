YOLDAN ÇIKTI, AĞACA ÇARPTI, TAKLA ATTI!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Girne Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Görenleri korkutan kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 24 yaşındaki Uğur Karademir, yönetimindeki LL 781plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Aracın paramparça olduğu kaza sonucu Uğur Karademir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.





