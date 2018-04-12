YOLDAN ÇIKTI, BANKAYA GİRDİ!

Girne Dağyolu çemberinde bugün sabaha karşı meydana gelen kazada bir araç bankanın içine girdi.

Girne Dağyolu çemberinde bugün sabaha karşı meydana gelen kazada bir araç bankanın içine girdi. Kaza; saat 2:00 raddelerinde, Lefkşa- Mağusa anayolu boyunca çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Victory Macaulay Madumere (E-28) yönetimindeki KM 932 plakalı araç sürücüsü, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Dağyolu çemberinde geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı. Araç sürücüsü, Karayolları Dairesi’ne ait çelik bariyerlere çarptıktan sonra yol seviyesinden 2 metre aşağıya düşerek Capital Bankası’na ait cam kapıya ve vitrin camına aracının ön kısmıyla çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yenidüzen