YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATARAK DURABİLDİ!
Girne-Değirmenlik yolunda kaza!
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Bu sabah saat 07.30 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde (Dağyolu) Girne istikametine doğru seyreden Zübeyir AHMET(E-56) yönetimindeki LZ 674 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur.
Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Girne-Değirmenlik anayolu, kaza, Zübeyir AHMET, takla atma, yaralanma
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