YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!
1 yaralı!
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Girne Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında Uğur Karademir yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.30 sıralarında Girne Lefkoşa Anayolu 2 -3 Km arasında Uğur Karademir (E 24) yönetimindeki LL 781plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp takla atmasi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 24 yaşındaki Uğur Karademir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.
Etiketler : Uğur Karademir, kaza, yaralanma
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