Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!
YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!

YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!

Tarlaya uçtu!

A+A-

Gazimağusa Güvercinlik yolu köy girişinde yoldan çıkan van araç, tarlaya uçtu.

Gazimağusa Güvercinlik yolu köy girişinde dün meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza saat 9.40 civarında meydana geldi. KG229 van tipi araç sürücüsü, hafif meyilli viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Güvercinlik kabristanlık yanındaki tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.