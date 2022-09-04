Yoldan çıktı, takla attı
Yoldan çıktı, takla attı
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03:30 sıralarında, Güzelyurt – Yayla Anayolu üzerinde, Vedia ALASLAN (K-23) yönetimindeki HV 041 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak yolun kenarında bulunan bir metre derinliğindeki boş araziye aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra takla atmıştır. Kaza sonucu yaralan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
BRT
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