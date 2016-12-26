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YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!

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YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!
Korkutan kaza!

Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı

Ayşe BULUT

Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza Kumyalı – Pamuklu’nun ikinci üçüncü kilometreleri arasında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Kaza Derince Sakini 27 yaşındaki Selma Çarşırlı’nın LH246Z plakalı kiralık araçla Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada Kumyalı – Pamuklu anayolunun ikinci üçüncü kilometreleri arasında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ve yolun solundan takla atması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elde edilen bilgilere göre araç sürücüsü kazada hafif yaralanarak müşahede altına alındı.

Kıbrıs Gazetesi

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