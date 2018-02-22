YOLLAR GÖLE DÖNDÜ!

Her yağışlı havada felce uğrayan Sanayi Bölgesi’nin kaderi dün yine değişmedi

Pelin YÜKSELAY

Lefkoşa’da dün öğleden sonra yağan sağanak yağmur caddelerin, yolların, sokakların su göletlerine dönmesine neden oldu. Yağmurlu havalardan en çok etkilenen Sanayi Bölgesi’nde yine alışıldık manzaralar yaşandı. Yağmur, alt yapı yetersizliği olan bölgenin kısa sürede felce uğramasına neden oldu. Yollar yağmurdan dolayı kapanma noktasına gelirken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Rögarlar taşarken, bazı işyerlerini de su bastı. Bazı araçlar da kaldırımdan giderek yağmur sularından kurtulmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saate yakın yağan yağmur, zorlu anlar yaşatsa da yağışın ardından görülen gökkuşağı, dünün tek güzel olayı oldu!

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