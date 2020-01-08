YOLLAR İÇİN SON DURUM...
Yollar için son durum!
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yollar için son durum şöyle:
-Taşpınar – Bostancı yolu trafik akışına kapalı.
-Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı
-Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.
-Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.
-Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.
-Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.
Etiketler : Polis Basın Subaylığı, KKTC, yağış, yollar, son durum
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.