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YOLLAR İÇİN SON DURUM...

YOLLAR İÇİN SON DURUM...

Yollar için son durum!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yollar için son durum şöyle:

-Taşpınar – Bostancı yolu trafik akışına kapalı.

-Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı

-Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.

-Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.

-Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.

-Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.

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