YOLLAR SU ALTINDA KALDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Aşırı yağışlı hava ülke genelinde etkili oluyor. Son 24 saatten beri aralıklarla düşen sağanak yağışlar bazı yollarda su taşkınlarına neden olurken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Meteoroloji Dairesi ise, adayı etkisi altında bulunduran aşırı yağış ve fırtına konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.