YOLLARDA ÖLÜM KORKUSU!

Mehmet Güneş sağ şeride geçti, karşı yönden gelen Esen Arıcı ile yüz yüze çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, Tepe Restoran yakınlarında dün öğle saatlerinde 2 aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet Güneş isimli sürücünün sağ şeride geçip, karşı yönden gelmekte olan Esen Arıcı yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan dört kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Sağ şeride geçti

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 13.30 sıralarında, Kumyalı’da Tepe Restoran yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki KT 176 plakalı aracı ile Gazimağusa-Dipkarpaz istikametinde seyreden Mehmet Güneş, sağ şeride geçmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Esen Arıcı yönetimindeki PR 809 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ile PR 809 plakalı araçta yolcu olarak Hatice Bekcan (K-25) ve KT 176 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yeter Güneş (K-50) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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