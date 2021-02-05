Yöneticileri işbirliğine ve ciddiyete çağırıyoruz

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada Yöneticileri daha fazla vakit kaybetmeden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu planlama, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, sağlık personelinin güçlendirilmesi, sağlık alt yapısının kullanımı ve olağanüstü koşullarda güven verecek bir yönetim için derhal sağlık örgütlerimiz başta olmak üzere ilgili kesimlerle işbirliği yapmaya ve ciddiyete davet etti.

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Yönetim Kurulunun yazılı açıklaması:

Tam 1 yıldır COVID-19 ile ilgili hazırlık, eğitim, planlama yapan/yapması gereken,

bu sürede ülkede salgının YÖNETİMİNDE EN YETKİLİ OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI ve HÜKÜMET’tir.



HASTANE YAPMA KARARINI DA,

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGANİZASYONUNU DA,

EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASINI DA,

ÜLKEMİZDE SALGININ BİLİMSEL ANLAMDA DURUMUNUN SAPTANMASINI

EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİN OLUŞTURULMASINI DA,

ÜST KOMİTE KARARLARININ BU BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA VE İLGİLİ ALANLARIN UZMANLARININ KATILIMI İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ALINMASININ SAĞLANMASINI DA,

BULAŞICI HASTALIKLAR YASASINA GÖRE ALT KOMİTELERİN OLUŞTURULUP ÇALIŞMASINI DA,

SALGIN YÖNETİMİ İÇİN ÜST KOMİTEDE ALINAN KARARLARIN ÜLKEDE UYGULANMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA İZAH EDİLMESİNİ ve

GEREKLİ DÜZENLEME VE DENETİMLERİN YAPILMASINI DA

YAPMAKLA GÖREVLİ VE YETKİLİ OLAN SAĞLIK BAKANI ve MENSUBU OLDUĞU HÜKÜMETTİR.

Bu ülkede günde 30 vaka saptandığında TAM KAPANMA gerekmişse sorumlusu sağlık alt yapımızı ve sağlık çalışanlarının sayı ve organizasyonunu ihtiyaca uygun şekilde artırıp düzenlemeyen KÖTÜ YÖNETİM’dir.



Bugüne kadar ciddiyetten uzak davranan, tüm dünya ikinci dalgaya hazırlık yaparken planlama ve hazırlık yapmayan, eksik sağlık çalışanı sayısını tamamlamayan ve gerekli çalışma düzenlemelerini yapmayan yöneticiler dururken sürekli olarak suçun ekmek almak için bakkala giden Ayşe Teyze’lere, ilaç almak için eczaneye giden Mehmet Dayı’lara atılmasına itiraz ediyoruz! Çünkü alınan kararların hayata geçmesi için gerekli denetimleri, düzenlemeleri yapmak da yönetimin görevidir.



Pandeminin başlamasının üstünden 1 yıla yakın zaman geçtikten sonra geldiğimiz noktada hala elimizde bir hareket planı olmaması, son dakika toplantıları ve akşamdan sabaha değişen kararlarla halkın sabrı taşma noktasına gelmiştir. Üstelik salgın hız kesmeden yayılmaya devam ederek vaka sayısındaki tırmanış sağlık servislerini tehdit etmektedir. Ülke tam bir kaosa sürüklenmiştir.

Yöneticileri daha fazla vakit kaybetmeden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu planlama, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, sağlık personelinin güçlendirilmesi, sağlık alt yapısının kullanımı ve olağanüstü koşullarda güven verecek bir yönetim için derhal sağlık örgütlerimiz başta olmak üzere ilgili kesimlerle işbirliği yapmaya ve ciddiyete davet ediyoruz.



KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU