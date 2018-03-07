YÖNLÜER'DEN CÜBBELİ'YE SERT CEVAP!

Din İşleri eski Başkanı Ahmet Yönlüer Cübbeli Ahmet Hoca’ya sert cevap verdi.

Kıbrıs camilerinin berrak İslam dinini Kur’an ve sünnet temelinde öğretilerinin vaaz edildiği yerler olduğunu söyleyen Yönlüer, “Cübbeli ve onun şirke gömülmüş tayfasının sapık fikirlerini yayacakları yerler olmadığını vurguladı.

Yönlüer’in açıklaması şöyle:

Son günlerde Havadis Gazetesi’nin Kıbrıs Camilerinde bazı Cübbeli Ahet Yandaşlarının tarikat propagandası yapılıyor meyanındaki haberlerini endişe ile takip ettim ve bunun doğru olmamasını temenni ettim. Ancak bugün bizzat Cübbeli ve kendisine yakın bazı arkadaşlarının Kıbrıs’ta camilerde vaaz ettiklerini teyit etmiştir.

Şunu çok açık bir şekilde ifade etmeliyim ki Kıbrıs camileri berrak İslam dininin Kur’an ve sünnet temelindeki öğretilerinin vaaz edildiği yerlerdir. Cübbeli ve onun şirke gömülmüş tayfasının sapık fikirlerini yayacakları yerler değildir.